3.67 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
В Финляндии за 1 евро продали обанкротившийся зоопарк
Обанкротившийся зоопарк в финском городе Эхтяри, в котором ранее содержались панды из КНР, продали за 1 евро. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.
По данным СМИ, зоопарк купила ассоциация, состоящая из бывших и нынешних сотрудников учреждения. Она взяла на себя обязательства по уходу за животными.
"Сделка включает в себя права аренды на землю и недвижимость, ранее находившиеся в управлении зоопарка, животных из зоопарка и фермы, движимое имущество из зоопарка, корм для животных, машины и оборудование, а также транспортные средства на территории зоопарка и фермы", - говорится в сообщении.
В начале октября зоопарк сообщил о подаче заявления о банкротстве в связи с финансовыми трудностями. Причиной этого владелец назвал сокращение туристических потоков.
Зоопарк, являющийся вторым по величине в Финляндии, был основан в 1973 году. Его площадь составляет 60 га.