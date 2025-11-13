3.67 BYN
В G7 призвали к прекращению огня в Украине на фоне продвижения ВС России
Страны Группы семи на фоне продвижения ВС РФ в Украине заявили о необходимости немедленного прекращения огня и переговоров. Такая позиция изложена в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств стран - участниц G7 по итогам встречи в провинции Онтарио в Канаде. Об этом пишет ТАСС.
"Мы подчеркиваем, что необходимо немедленное прекращение огня. Мы согласны в том, что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой на переговорах", - говорится в документе, распространенном пресс-службой Министерства иностранных дел Канады, председательствующей в "семерке".
Как ранее сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, взаимодействие переговорных групп Москвы и Киева оказалось по инициативе Украины и Европы на паузе, хотя каналы для общения налажены. Он также подчеркивал, что Россия сохраняет готовность к украинскому урегулированию.
Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил в интервью ТАСС, что Россия готова возобновить переговорный процесс с Украиной в Стамбуле, "мяч находится на украинской стороне".