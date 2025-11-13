В G7 призвали к прекращению огня в Украине на фоне продвижения ВС России

Фото sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e8ebd6f-549e-4ba5-800f-68fe01126db2/conversions/13279e8e-eeea-4e1d-94b4-9b9c200c66a0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e8ebd6f-549e-4ba5-800f-68fe01126db2/conversions/13279e8e-eeea-4e1d-94b4-9b9c200c66a0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e8ebd6f-549e-4ba5-800f-68fe01126db2/conversions/13279e8e-eeea-4e1d-94b4-9b9c200c66a0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e8ebd6f-549e-4ba5-800f-68fe01126db2/conversions/13279e8e-eeea-4e1d-94b4-9b9c200c66a0-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото sb.by

Страны Группы семи на фоне продвижения ВС РФ в Украине заявили о необходимости немедленного прекращения огня и переговоров. Такая позиция изложена в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств стран - участниц G7 по итогам встречи в провинции Онтарио в Канаде. Об этом пишет ТАСС.

"Мы подчеркиваем, что необходимо немедленное прекращение огня. Мы согласны в том, что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой на переговорах", - говорится в документе, распространенном пресс-службой Министерства иностранных дел Канады, председательствующей в "семерке".

Как ранее сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, взаимодействие переговорных групп Москвы и Киева оказалось по инициативе Украины и Европы на паузе, хотя каналы для общения налажены. Он также подчеркивал, что Россия сохраняет готовность к украинскому урегулированию.