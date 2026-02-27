3.75 BYN
В Германии бастуют работники общественного транспорта
Автор:Редакция news.by
В Германии началась двухдневная забастовка работников общественного транспорта: приостановлено движение автобусов, трамваев и пригородных поездов.
Акцию инициировал крупнейший немецкий профсоюз Verdi. Он представляет интересы около 100 тыс. сотрудников примерно 150 транспортных компаний.
Людей не устраивают условия труда: продолжительность рабочего времени, графики смен, есть вопросы по доплатам за ночную работу и труд в выходные дни, а также по зарплате.