В Германии бастуют работники общественного транспорта

В Германии началась двухдневная забастовка работников общественного транспорта: приостановлено движение автобусов, трамваев и пригородных поездов.

Акцию инициировал крупнейший немецкий профсоюз Verdi. Он представляет интересы около 100 тыс. сотрудников примерно 150 транспортных компаний.

Людей не устраивают условия труда: продолжительность рабочего времени, графики смен, есть вопросы по доплатам за ночную работу и труд в выходные дни, а также по зарплате.

В миреЕвропа

Германияпротестызабастовка