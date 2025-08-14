3.72 BYN
В Германии хотят изменить порядок выдачи пособий беженцам
Автор:Редакция news.by
Власти Германии неожиданно решили пересмотреть соцподдержку мигрантов.
С инициативой вместо соцпособия беженцам выдавать беспроцентный кредит выступили социал-демократы. Они предлагают списывать часть кредита тем, кто быстро устраивается на работу и начинает выплачивать взносы в систему социального страхования. А за быстрое погашение задолженности будут предоставлять скидки.
Зеленые и левые уже раскритиковали эту идею, назвав ее "принудительным обременением долгами беднейших слоев населения".
По данным Bild, Германия потратила в прошлом году 22 млрд евро на выплаты социальных пособий лицам без немецких паспортов. Большинство их них - украинцы.