В Германии обанкротилась машиностроительная компания Mayer

Очередная жертва германского экономического кризиса: машиностроительная компания в ФРГ объявила о банкротстве.

Речь идет о мировом лидере на рынке - компании Mayer. Она просуществовала 120 лет, но не выдержала нынешних глобальных событий: торговый конфликт США и Китая, а также ситуация в Украине привели к нежеланию инвестировать по всему миру. Компания производила кругловязальные машины.

Ранее немецкая деловая газета Handelsblatt писала, что Германию накрывает рекордная за 15 лет волна банкротств. А те, кто остался на плаву, сокращают производства.

Стало известно, что автомобильный концерн Volkswagen будет приостанавливать работу на двух своих заводах. Причина - низкий спрос на электромобили.

