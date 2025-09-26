3.64 BYN
В Германии обанкротилась машиностроительная компания Mayer
Автор:Редакция news.by
Очередная жертва германского экономического кризиса: машиностроительная компания в ФРГ объявила о банкротстве.
Речь идет о мировом лидере на рынке - компании Mayer. Она просуществовала 120 лет, но не выдержала нынешних глобальных событий: торговый конфликт США и Китая, а также ситуация в Украине привели к нежеланию инвестировать по всему миру. Компания производила кругловязальные машины.
Ранее немецкая деловая газета Handelsblatt писала, что Германию накрывает рекордная за 15 лет волна банкротств. А те, кто остался на плаву, сокращают производства.
Стало известно, что автомобильный концерн Volkswagen будет приостанавливать работу на двух своих заводах. Причина - низкий спрос на электромобили.