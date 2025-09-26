В Германии обанкротилась машиностроительная компания Mayer

Речь идет о мировом лидере на рынке - компании Mayer. Она просуществовала 120 лет, но не выдержала нынешних глобальных событий: торговый конфликт США и Китая, а также ситуация в Украине привели к нежеланию инвестировать по всему миру. Компания производила кругловязальные машины.