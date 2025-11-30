3.72 BYN
2.92 BYN
3.38 BYN
В Германии попытка сорвать заседание молодежной организации АдГ не увенчалась успехом
Вопреки всем попыткам сорвать учредительное заседание молодежной организации партии "Альтернатива для Германии", собрание все же состоялось. Однако это политическое событие в стране запомнят надолго.
Съезд правой молодежи проходил в городе Гисен, куда, кроме тысячи представителей АдГ, съехалось около 50 тыс. леворадикальных активистов. Они пытались помешать съезду правых: норовили возвести баррикады, штурмовали выставочный центр, где проходил учредительный съезд, и вступали в схватки с полицией.
Блюстители порядка вынуждены были применять силу. Радикалов приводили в чувство, поливая водой, а также применяя слезоточивый газ и дубинки.
Примечательно, что молодежная организация при АдГ уже существовала, однако ее распустили власти, объявив экстремистской. Сама "Альтернатива для Германии" также вполне официально находится под контролем специального ведомства, которое уполномочено вести политическую слежку. В бундестаге регулярно требуют объявить АдГ вне закона.