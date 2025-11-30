В Германии попытка сорвать заседание молодежной организации АдГ не увенчалась успехом

Вопреки всем попыткам сорвать учредительное заседание молодежной организации партии "Альтернатива для Германии", собрание все же состоялось. Однако это политическое событие в стране запомнят надолго.



Съезд правой молодежи проходил в городе Гисен, куда, кроме тысячи представителей АдГ, съехалось около 50 тыс. леворадикальных активистов. Они пытались помешать съезду правых: норовили возвести баррикады, штурмовали выставочный центр, где проходил учредительный съезд, и вступали в схватки с полицией.



Блюстители порядка вынуждены были применять силу. Радикалов приводили в чувство, поливая водой, а также применяя слезоточивый газ и дубинки.