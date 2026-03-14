В Германии увеличилось число украинцев призывного возраста

По официальным данным Берлина, только за последний год количество граждан Украины призывного возраста в ФРГ выросло на 50 тыс., превысив отметку в 349 тыс. человек. Такой демографический перекос вызвал бурные дискуссии в бундестаге. Даже представители правящего блока ХДС/ХСС уже открыто заявляют: военнообязанные граждане Украины не должны находиться на немецком гособеспечении. Им вторит и оппозиция, призывающая лишить украинцев щедрых выплат.