В Гонконге впервые зарегистрировали случай заражения лихорадкой чикунгунья
В Гонконге впервые зарегистрировали случай местного заражения лихорадкой чикунгунья, пишет ТАСС.
Как рассказал руководитель Центра охраны здоровья мегаполиса Эдвин Сюй (Сюй Цзяньчжун) в эфире телеканала RTHK, риску заражения подвержены до 10 тыс. человек, живущих в районе, где заболела пациент. Он уточнил, что это женщина 82 лет. Она в последние месяцы не покидала Гонконг, однако образец взятой у нее крови дал положительный результат на вирус чикунгунья.
По словам чиновника, всех людей в 20 жилых домах в этом районе обследуют. "Полагаю, что благодаря этим мерам мы сможем выявить больше случаев заболевания, что позволит нам провести дополнительную оценку риска в Гонконге в течение ближайших одной-двух недель", - отметил руководитель.
Всего с начала года в мегаполисе зафиксировано 46 случаев этой лихорадки, один из них - смертельный: от вируса умер 77-летний мужчина. Как обратил внимание руководитель центра, все эти пациенты завезли болезнь извне. Новый же случай стал заражением на месте, а это значит, что разносящие вирус комары появились в городе.
Медицина пока не знает ни лекарства, ни вакцины от этого вируса. Инкубационный период обычно составляет от 3 до 12 дней. Начало болезни всегда внезапное - резко повышается температура, появляются озноб, боли в спине и суставах, сыпь. Переносчиками являются комары двух видов - Aedes aegypti и Aedes albopictus.