В Гонконге впервые зарегистрировали случай заражения лихорадкой чикунгунья

Пробирка в руках в перчатках news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/db1c1093-7b08-4b08-8b95-69c03c9c2cf0/conversions/82c8216b-0453-45a8-b3d0-45ad002aafba-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/db1c1093-7b08-4b08-8b95-69c03c9c2cf0/conversions/82c8216b-0453-45a8-b3d0-45ad002aafba-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/db1c1093-7b08-4b08-8b95-69c03c9c2cf0/conversions/82c8216b-0453-45a8-b3d0-45ad002aafba-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/db1c1093-7b08-4b08-8b95-69c03c9c2cf0/conversions/82c8216b-0453-45a8-b3d0-45ad002aafba-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Гонконге впервые зарегистрировали случай местного заражения лихорадкой чикунгунья, пишет ТАСС.

Как рассказал руководитель Центра охраны здоровья мегаполиса Эдвин Сюй (Сюй Цзяньчжун) в эфире телеканала RTHK, риску заражения подвержены до 10 тыс. человек, живущих в районе, где заболела пациент. Он уточнил, что это женщина 82 лет. Она в последние месяцы не покидала Гонконг, однако образец взятой у нее крови дал положительный результат на вирус чикунгунья.

По словам чиновника, всех людей в 20 жилых домах в этом районе обследуют. "Полагаю, что благодаря этим мерам мы сможем выявить больше случаев заболевания, что позволит нам провести дополнительную оценку риска в Гонконге в течение ближайших одной-двух недель", - отметил руководитель.

Всего с начала года в мегаполисе зафиксировано 46 случаев этой лихорадки, один из них - смертельный: от вируса умер 77-летний мужчина. Как обратил внимание руководитель центра, все эти пациенты завезли болезнь извне. Новый же случай стал заражением на месте, а это значит, что разносящие вирус комары появились в городе.