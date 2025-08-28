Не менее 15 человек погибли в результате обрушения жилого дома в Индии

Страшная трагедия в Индии. Не менее 15 человек погибли в результате обрушения жилого дома. Большая часть погибших - гости вечеринки по случаю дня рождения годовалой девочки. Праздничное мероприятие проходило на четвертом этаже.



По информации местных СМИ, трагедия произошла в незаконно построенном доме, в котором насчитывалось порядка 50 квартир. Спасатели всю ночь разгребали завалы. Работы продолжаются.