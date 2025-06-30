3.77 BYN
2.97 BYN
3.47 BYN
В Иране за 12 дней конфликта с Израилем погибли 935 человек
Как минимум 935 человек в Иране стали жертвами израильских ударов за 12 дней войны. Об этом заявил представитель судебной власти Исламской республики Исхак Джахангир, сообщает ТАСС.
"Согласно последним судебно-медицинским данным, в ходе 12-дневной войны Израиля против нашей страны была подтверждена гибель 935 человек, из которых 38 детей и 132 женщины", - приводит его слова агентство IRNA.
В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, после чего вскоре последовала ответная атака. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три иранских ядерных объекта. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Позже Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня, который вступил в силу с 24 июня.