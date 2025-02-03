В Израиле возбудили уголовное дело против жены Нетаньяху

В Израиле возбудили уголовное дело в отношении жены премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, сообщают СМИ. Поводом стал репортаж на местном телеканале.

Журналисты выяснили, что Сара Нетаньяху якобы попросила бывшего помощника премьера организовать протесты и онлайн-кампанию против главного свидетеля по делу против ее мужа.

Ранее Нетаньяху предъявляли обвинения в мошенничестве, взяточничестве и злоупотреблении общественным доверием. При этом в 2019 году жену израильского премьера судили за нецелевое использование государственных средств в размере 50 тыс. долларов. За это она получила штраф примерно в 15 тыс.