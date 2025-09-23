В Киеве готовят юридические основания для операций ВСУ за границей

Зеленский передал в Верховную раду законопроект, позволяющий отправлять подразделения ВСУ за рубеж. Сомнений в том, что документ станет в кратчайшие сроки законом, нет ни у кого.

По мнению экспертов, Киев рассматривает возможность оккупации Приднестровья. Мешают этому два препятствия: необходимо согласие Кишинева, которое может быть получено в считаные дни, а также действующий закон об отправке солдат ВСУ за рубеж. Если Киев осмелится нанести удар по Приднестровью, где расположены российские миротворцы, это будет означать новую ступень эскалации, и на этот раз последствия такой провокации могут оказаться самыми непредсказуемыми.