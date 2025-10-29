Войска России добились значительного тактического успеха в зоне СВО. Заблокированы крупные группировки ВСУ в Купянске и Красноармейске. Как отметил президент России, теперь политическому руководству Украины нужно принять решение о судьбе своих граждан, которые находятся в окружении.

Владимир Путин также сообщил, что Россия не против пустить СМИ, в том числе украинские и зарубежные, в зону окружения и готова прекратить боевые действия, пока там будут журналисты.

Также в Минобороны России доложили о взятии под контроль населенного пункта Вишневое в Днепропетровской области.

При этом Киев продолжает все отрицать. Например, в МВД Украины уже отреагировали полным отказом признать поражение своих войск в Купянске и Красноармейске (что и ожидаемо, и предсказуемо). Но здесь очень важно отметить, что новый прорыв российских войск может иметь уже просто катастрофические последствия для ВСУ, которые не без помощи Запада выстраивали в данном районе фортификационные сооружения.

Алексей Леонков, военный аналитик журнала "Арсенал отечества" (Россия):

"Купянск и Красноармейск являются одними из ключевых позиций той линии обороны, которую противник строил в ходе всей специальной военной операции. После того как произойдет полный слом этой линии обороны, линия боевого соприкосновения дальше начнет двигаться с большей скоростью, потому что дальше после этой линии обороны, которую держит противник всеми зубами, руками, когтями, я уже не знаю, как это назвать, не строил (линию обороны - прим. ред.), дальше это города, населенные пункты".