В Киеве отреагировали на блокировку украинских войск в Купянске и Красноармейске
Войска России добились значительного тактического успеха в зоне СВО. Заблокированы крупные группировки ВСУ в Купянске и Красноармейске. Как отметил президент России, теперь политическому руководству Украины нужно принять решение о судьбе своих граждан, которые находятся в окружении.
Владимир Путин также сообщил, что Россия не против пустить СМИ, в том числе украинские и зарубежные, в зону окружения и готова прекратить боевые действия, пока там будут журналисты.
Также в Минобороны России доложили о взятии под контроль населенного пункта Вишневое в Днепропетровской области.
При этом Киев продолжает все отрицать. Например, в МВД Украины уже отреагировали полным отказом признать поражение своих войск в Купянске и Красноармейске (что и ожидаемо, и предсказуемо). Но здесь очень важно отметить, что новый прорыв российских войск может иметь уже просто катастрофические последствия для ВСУ, которые не без помощи Запада выстраивали в данном районе фортификационные сооружения.
Алексей Леонков, военный аналитик журнала "Арсенал отечества" (Россия):
"Купянск и Красноармейск являются одними из ключевых позиций той линии обороны, которую противник строил в ходе всей специальной военной операции. После того как произойдет полный слом этой линии обороны, линия боевого соприкосновения дальше начнет двигаться с большей скоростью, потому что дальше после этой линии обороны, которую держит противник всеми зубами, руками, когтями, я уже не знаю, как это назвать, не строил (линию обороны - прим. ред.), дальше это города, населенные пункты".
По мнению эксперта, существенное продвижение российских войск на фронте не может не подорвать позиции Запада. Особенно европейских стран, которые настаивают на заморозке конфликта, чтобы получить паузу в поставках оружия ВСУ (поскольку не справляются с нагрузкой в поставках боеприпасов и техники).