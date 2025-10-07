Неожиданное продолжение истории с масштабным хищением казенных денег в Украине. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что располагает данными о коррупции в киевских верхах: по ее данным, Владимир Зеленский ежемесячно переводит 50 млн долларов в один из банков Саудовской Аравии.

Этот скандал стал прямым продолжением того, что прогремел несколько дней назад: независимый аудит установил, что на завышенных ценах в ходе закупок оружия украинские чиновники украли не менее 130 млн долларов.