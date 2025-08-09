Вашингтон и Москва смогли договориться о месте встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры пройдут на Аляске 15 августа.

Уже даже стала известна повестка встречи: в ней не будут участвовать ни Зеленский, ни представители европейских стран, что, в общем, окончательно превращает урегулирование украинского конфликта исключительно в американо-российскую прерогативу.

Американские СМИ публикуют многочисленные утечки из Белого дома. Пока предполагается: перемирие в Украине будет объявлено после того, как Киев передаст подконтрольную ему территорию Донбасса России. Уже затем начнутся переговоры по остальным вопросам: о международном признании новых российских территорий, о разморозке средств в зарубежных банках. Американские СМИ полагают, что перемирие может быть объявлено уже в ближайшие недели, а спустя несколько месяцев можно будет говорить и о мире. Однако есть эксперты, которые считают данное мнение излишне оптимистичным. Между тем, уже сегодня-завтра пройдет встреча представителей США, ЕС и Украины для обсуждения тем, которые будут затронуты в ходе переговоров на Аляске.

Российская сторона подтвердила готовность ко встрече на Аляске. В Кремле объяснили выбор места для переговоров Путина и Трампа.

Юрий Ушаков, помощник президента России по международным делам:

"Россия и США - близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив, и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран. Кстати, на Аляске и в Арктике пересекаются и экономические интересы наших стран, просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов. Но, конечно, сами президенты, несомненно, сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Если же заглядывать вперед, то, естественно, ориентироваться на то, чтобы следующую встречу президентов провести на российской территории".

В Кремле считают, что следующую встречу Путина и Трампа уместно провести на российской территории: соответствующее приглашение Москва уже направила в Вашингтон.