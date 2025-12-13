Британский премьер Стармер и глава Еврокомиссии фон дер Ляйен "активно" обсуждают использование активов России для поддержки киевского режима. 13 декабря они провели телефонный разговор. Как следует из сообщения канцелярии Стармера, Лондон и Брюссель считают, что наступил "критически важный момент для будущего Украины". Европа будет поддерживать "незалежную" "так долго, как это потребуется для достижения длительного и справедливого мира".

"Европейский союз явно подталкивает нас к чему-то очень серьезному. Посмотрите, что Генеральный секретарь НАТО сказал: "Мы должны подготовиться к тому, чтобы пережить войну такого же масштаба, как и те, которые пережили наши бабушки и дедушки и прабабушки", то есть к мировой войне! Они не учитывают, что третья мировая война будет уже термоядерной, будет минимум 500 млн смертей. Неужели это то, чего мы действительно хотим, вместо того, чтобы возобновить нормальный и спокойный диалог со страной под названием Россия?"