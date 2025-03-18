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В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Трампа

В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на Кремль.

"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины", - говорится в сообщении.

Фото АП

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