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В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Трампа
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В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Трампаnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e56769b7-52ac-4bfe-9846-743191291720/conversions/864a661c-68a0-4d8a-8c43-f6db46de4ef1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e56769b7-52ac-4bfe-9846-743191291720/conversions/864a661c-68a0-4d8a-8c43-f6db46de4ef1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e56769b7-52ac-4bfe-9846-743191291720/conversions/864a661c-68a0-4d8a-8c43-f6db46de4ef1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e56769b7-52ac-4bfe-9846-743191291720/conversions/864a661c-68a0-4d8a-8c43-f6db46de4ef1-xl-___webp_1920.webp 1920w
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на Кремль.
"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины", - говорится в сообщении.
Фото АП