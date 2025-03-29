В Крыму вандалы подожгли могилы военкора "Известий" Александра Федорчака и трех бойцов СВО

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Вандалы осквернили могилы военкора "Известий" Александра Федорчака и троих участников спецоперации на кладбище в Крыму, сообщил глава администрации Нижнегорского района республики Антон Кравец в Telegram-канале, пишет РИА Новости.

"Сегодня ночью на кладбище пгт Нижнегорский вандалы подожгли могилы военного корреспондента Александра Федорчака и еще трех бойцов СВО", - написал он.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, они выясняют обстоятельства, причины преступления и личности причастных. Семьям погибших окажут помощь.

Возбуждено дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Генеральный директор МИЦ "Известия" Владимир Тюлин предположил, что акцию организовала вражеская сторона.

Военный корреспондент Александр Федорчак погиб 24 марта. Он находился на одних съемках с оператором телеканала "Звезда" Андреем Пановым и водителем съемочной группы Александром Сиркели. Все они стали жертвами артиллерийского обстрела ВСУ. Как заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, это произошло в Кременском муниципальном округе республики.

Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Киев пытается компенсировать потери на поле боя ударами по гражданскому населению, в том числе по журналистам.