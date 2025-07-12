В лагере Трампа растет недовольство

В лагере президента США Дональда Трампа присутствует недовольство из-за военной помощи Киеву. Как сообщает The Times, избиратели выражают сожаление и говорят, что голосовали не за такую политику.

Многие республиканцы из движения MAGA ранее считали, что Трамп разделяет их точку зрения о том, что США чрезмерно втянуты в украинский конфликт. Однако последние действия американского лидера говорят об обратном.

На неделе Трамп распорядился возобновить поставки американского оружия в Украину после неожиданной приостановки со стороны Пентагона якобы без его ведома. По данным Reuters, Трамп впервые за свой второй президентский срок сам выделит Киеву пакет вооружений. Его стоимость, по данным агентства, может составить около 300 млн долларов. Украине направят ракеты Patriot и наступательные ракеты средней дальности.