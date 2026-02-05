В Латвии появится завод по изготовлению противотанковых мин. Их производством займется немецкая корпорация. Предприятие заработает в 2028 году.

Ранее Рига заявляла, что может для получения мин переоборудовать заводы по производству шпрот, так как консервные банки внешне похожи на противотанковые мины. Вероятно, после детального изучения вопроса все же пришлось обращаться к немецким специалистам.