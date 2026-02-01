3.75 BYN
2.85 BYN
3.41 BYN
В Латвии сокращают систему поддержки украинцев
Латвия переходит к экономному формату помощи украинцам. В планах - сокращение сроков размещения и объема поддержки. Это станет самым заметным изменением в системе помощи украинцам за последние годы.
Сейчас первичное размещение граждан Украины в Латвии длится до 120 дней, но Министерство экономики предлагает уменьшить этот период в два раза. После 60 дней компенсацию аренды будут получать только те, кому продленное размещение индивидуально легализовано.
Параллельно планируется уменьшить компенсацию на питание, которая пока достигает 10 евро в день. С весны квоту предлагается также уменьшить в два раза.
В целом, в 2025 году было заложено более 65 млн евро на помощь украинцам, а в 2026-м сумма скромнее - 40 млн евро. Власти объясняют это необходимостью оптимизировать расходы и привести систему поддержки к единым правилам.