В Латвии сокращают систему поддержки украинцев

Латвия переходит к экономному формату помощи украинцам. В планах - сокращение сроков размещения и объема поддержки. Это станет самым заметным изменением в системе помощи украинцам за последние годы.

Сейчас первичное размещение граждан Украины в Латвии длится до 120 дней, но Министерство экономики предлагает уменьшить этот период в два раза. После 60 дней компенсацию аренды будут получать только те, кому продленное размещение индивидуально легализовано.

Параллельно планируется уменьшить компенсацию на питание, которая пока достигает 10 евро в день. С весны квоту предлагается также уменьшить в два раза.