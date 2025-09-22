3.64 BYN
В Литве 620 тыс. человек живут за чертой бедности
Автор:Редакция news.by
Ситуация в Литве незавидная - в стране около 620 тыс. человек (почти каждый четвертый) живут за чертой абсолютной бедности. Власть тем временем демонстрирует свое безразличие, живя на широкую ногу.
В соцсетях разгорается скандал - премьер Инга Ругинене замечена с сумочкой стоимостью 5 тыс. евро. К слову, это месячная зарплата чиновницы.
В 2024 году доход премьер-министра Литвы подняли почти на 2,5 тыс. евро - с 2900 до 5300 евро в месяц. Однако для рядовых граждан денег у Вильнюса нет.