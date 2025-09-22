В Литве 620 тыс. человек живут за чертой бедности

Ситуация в Литве незавидная - в стране около 620 тыс. человек (почти каждый четвертый) живут за чертой абсолютной бедности. Власть тем временем демонстрирует свое безразличие, живя на широкую ногу.

В соцсетях разгорается скандал - премьер Инга Ругинене замечена с сумочкой стоимостью 5 тыс. евро. К слову, это месячная зарплата чиновницы.