В Литве планируют демонтировать ЛЭП с Россией и Беларусью

В Литве ищут подрядчиков для демонтажа оставшихся линий электропередачи с Беларусью и Калининградом. Это станет символом полной интеграции в континентальные европейские энергосистемы. Денег, правда, на него требуется немало.

Демонтировать до конца 2026 года хотят 182 км ЛЭП и 544 опоры: 12 линий с Беларусью и шесть с Калининградом.