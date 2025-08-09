3.71 BYN
В Литве планируют демонтировать ЛЭП с Россией и Беларусью
Автор:Редакция news.by
В Литве ищут подрядчиков для демонтажа оставшихся линий электропередачи с Беларусью и Калининградом. Это станет символом полной интеграции в континентальные европейские энергосистемы. Денег, правда, на него требуется немало.
Демонтировать до конца 2026 года хотят 182 км ЛЭП и 544 опоры: 12 линий с Беларусью и шесть с Калининградом.
Напомним, Литва, Эстония и Латвия вышли из энергокольца БРЭЛЛ в феврале. Цены на электроэнергию в странах Балтии моментально взлетели.