В Литве погиб военнослужащий бельгийского контингента НАТО
Автор:Редакция news.by
В Литве снова погиб иностранный военный, об этом сообщают местные СМИ.
Военнослужащий бельгийского контингента НАТО получил тяжелые ранения во время минометных стрельб на полигоне в Пабраде. Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался. В связи с происшествием начато внутреннее расследование. Это уже не первый случай. Весной 2025 года четверо американских военных погибли, пытаясь эвакуировать бронированную машину из болота.