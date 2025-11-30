В Литве погиб военнослужащий бельгийского контингента НАТО

В Литве снова погиб иностранный военный, об этом сообщают местные СМИ.

Военнослужащий бельгийского контингента НАТО получил тяжелые ранения во время минометных стрельб на полигоне в Пабраде. Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался. В связи с происшествием начато внутреннее расследование. Это уже не первый случай. Весной 2025 года четверо американских военных погибли, пытаясь эвакуировать бронированную машину из болота.