В Литве призвали к тарифной войне с США
Автор:Редакция news.by
Литовцы явно переоценивают силу своей экономики. Президент Конфедерации промышленников прибалтийской республики заявил, что Вильнюсу необходимо начать пошлинную войну с США.
По словам Янулявичюса, если Вашингтон продолжит проводить агрессивную политику в международной торговле, то ЕС и Литве придется действовать аналогичным образом. При этом он признал, что в какой-то момент экономикам еврозоны возможно даже придется изолироваться, чтобы выжить.