В Литве протестуют из-за давления на LRT

В сердце Вильнюса кипят страсти! Журналисты и активисты вышли на улицы, чтобы дать отпор новому законопроекту, который подрывает независимость общественного телевещателя LRT.

Активисты уверены: поправки, вводящие тайное голосование для назначения и увольнения гендиректора LRT, - хитрый маневр, чтобы проще манипулировать контентом и душить свободу слова.

Ассоциация профессиональных журналистов прямо у президентского дворца водрузила провокационные фигуры с лицом Науседы. И эти "бесхребетные" манекены стали символом разочарования общества - активисты зовут прохожих сфотографироваться. Уличная акция продлится аж до пятницы.

Вопрос на миллион: сохранит ли LRT свою независимость или это начало новой эры цензуры? Следим за развитием! Накануне Сейм принял решение рассмотреть поправки в срочном порядке.

