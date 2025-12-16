В Литве протестуют из-за давления на LRT

В сердце Вильнюса кипят страсти! Журналисты и активисты вышли на улицы, чтобы дать отпор новому законопроекту, который подрывает независимость общественного телевещателя LRT.

Активисты уверены: поправки, вводящие тайное голосование для назначения и увольнения гендиректора LRT, - хитрый маневр, чтобы проще манипулировать контентом и душить свободу слова.

Ассоциация профессиональных журналистов прямо у президентского дворца водрузила провокационные фигуры с лицом Науседы. И эти "бесхребетные" манекены стали символом разочарования общества - активисты зовут прохожих сфотографироваться. Уличная акция продлится аж до пятницы.