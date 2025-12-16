3.68 BYN
2.95 BYN
3.45 BYN
В Литве протестуют из-за давления на LRT
В сердце Вильнюса кипят страсти! Журналисты и активисты вышли на улицы, чтобы дать отпор новому законопроекту, который подрывает независимость общественного телевещателя LRT.
Активисты уверены: поправки, вводящие тайное голосование для назначения и увольнения гендиректора LRT, - хитрый маневр, чтобы проще манипулировать контентом и душить свободу слова.
Ассоциация профессиональных журналистов прямо у президентского дворца водрузила провокационные фигуры с лицом Науседы. И эти "бесхребетные" манекены стали символом разочарования общества - активисты зовут прохожих сфотографироваться. Уличная акция продлится аж до пятницы.
Вопрос на миллион: сохранит ли LRT свою независимость или это начало новой эры цензуры? Следим за развитием! Накануне Сейм принял решение рассмотреть поправки в срочном порядке.