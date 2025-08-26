В Литве растет число случаев трудовой эксплуатации мигрантов

В Литве стремительно растет число случаев трудовой эксплуатации мигрантов. По сообщению прокуратуры, количество досудебных расследований по таким делам увеличивается. Есть данные, что случаи трудовой эксплуатации могут исчисляться десятками тысяч.

Так, по сравнению с 2021-м число иностранных работников, нанятых с нарушением законодательства, возросло практически в пять раз. Среди них 35 % - украинцы, 25 % - граждане Беларуси. Также в числе нелегальных работников уроженцы Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Молдовы.