В Литве с 1 января повышается пенсионный возраст

В Литве с 1 января 2026 года повышается пенсионный возраст. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на литовские СМИ.

Уточняется, что в следующем году пенсионный возраст для мужчин и женщин в стране станет одинаковым - 65 лет. Пенсия по старости состоит из двух частей - общей и индивидуальной, а ее размер зависит от общего трудового стажа, показателя базовой пенсии, количества накопленных баллов и их ценности в год выхода на пенсию.

В Литве также повышается и обязательный трудовой стаж. В 2026 году он будет 34 года и 6 месяцев, а в 2027 году - 35 лет. Обязательный стаж стали повышать с 2018 года, тогда он был увеличен до 30,5 года.

При этом, чтобы получить пенсию по старости, нужен минимальный трудовой стаж 15 лет. Это гарантирует получение базовой пенсии. А если человек не имеет 15-летнего трудового стажа, то и права на получение пенсии у него нет. Как отмечают СМИ, если гражданину Литвы не хватает минимального стажа (15 лет) для пенсии по старости, то он может доработать этот срок после наступления пенсионного возраста, а потом обращаться за пенсией.