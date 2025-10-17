В Литве стартуют военные учения "Сильный грифон"

В Литве стартуют очередные военные учения. В маневрах "Сильный грифон", помимо литовцев, примут участие военнослужащие Польши и США. Задействованы будут 2,5 тыс. человек и 400 единиц техники.

Маневры продлятся до конца месяца, а проходить они будут на полигоне в Пабраде, в 15 км от границы с Беларусью.