24 октября в британской столице пройдет очередной саммит "Коалиции желающих". Под предлогом мирной инициативы западные лидеры будут обсуждать новые методы давления на Россию.

Премьер Великобритании Кир Стармер уже заявил, что будет добиваться поставок Киеву дальнобойного оружия, изъятия замороженных российских активов и отказа от российских энергоносителей.

Встреча пройдет в гибридном формате: присутствовать в Лондоне лично планируют глава киевского режима, генсек НАТО, премьеры Дании и Нидерландов, еще около 20 лидеров подключатся онлайн.