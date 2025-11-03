В Мексике застрелили мэра города Уруапан

Празднование Дня мертвых в Мексике обернулось трагедией - застрелили мэра города Уруапан. Трое неизвестных открыли огонь прямо во время речи градоначальника.

40-летний Карлос Мансо получил шесть пулевых ранений и умер в больнице. Также во время атаки пострадал еще один человек.

Власти заявляют: один из нападавших убит, еще двое подозреваемых задержаны.