В МИД Ирана вызвали временного поверенного в делах Украины для вручения ноты протеста

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Глава первого департамента стран Евразии МИД Ирана Шахрам Фарсаи вызвал временного поверенного в делах Украины, чтобы вручить ноту протеста. Это связано с заявлениями Киева в поддержку израильских ударов по территории исламской республики, сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство ISNA.

По данным ISNA, Фарсаи, передав ноту, подчеркнул, что "украинские власти, поддерживая военную агрессию сионистского режима (имеется в виду Израиль - прим. ред.), фактически проигнорировали международно-правовые обязательства Украины уважать принципы и цели Устава ООН, а также четыре Женевские конвенции".

Как отмечает ISNA, иранский дипломат предупредил главу украинской дипмиссии о последствиях в случае повторения враждебной и провокационной риторики со стороны Киева в адрес Тегерана.