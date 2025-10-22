3.68 BYN
В МИД РФ заявили, что Киев дал гарантии безопасности по Запорожской АЭС
Автор:Редакция news.by
Украина предоставила гарантии безопасности для восстановления штатного внешнего электропитания Запорожской АЭС. Об этом заявили в МИД России.
Консультации по теме были "длительными и непростыми". Но без гарантий безопасности восстановление поврежденной линии было бы невозможно.
Напомним, последняя линия внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС "Днепровская" была повреждена после обстрела ВСУ 23 сентября.