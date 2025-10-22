В МИД РФ заявили, что Киев дал гарантии безопасности по Запорожской АЭС

Украина предоставила гарантии безопасности для восстановления штатного внешнего электропитания Запорожской АЭС. Об этом заявили в МИД России.

Консультации по теме были "длительными и непростыми". Но без гарантий безопасности восстановление поврежденной линии было бы невозможно.