В МИД России подтвердили готовность к саммиту с США в Будапеште
Автор:Редакция news.by
Москва готова провести второй саммит с американской стороной в Будапеште, если будет проведена надлежащая подготовка. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она также рассказала, что контакты главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Рубио будут продолжаться при возникновении такой необходимости. При этом, по словам Захаровой, диалог с Вашингтоном продолжается, но не так быстро, как хотелось бы.
Дипломат отметила, что между странами еще остались некоторые раздражители, которые "достались в наследство от предыдущей администрации США".