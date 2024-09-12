В Молдове день тишины перед выборами и референдумом

В Молдове сегодня день тишины. 20 октября там состоятся выборы президента. Параллельно пройдет референдум о вступлении республики в Евросоюз. За высший пост борются 11 кандидатов, включая нынешнюю главу республики Майю Санду, которая настроена резко проевропейски. Санду надеется переписать Конституцию и внести туда тезис о необратимости европейского курса. Однако ее политические противники и большая часть депутатов считают важным бороться за возможность принимать решения самим, без чьей-то указки.

В республике говорят, что нынешняя политическая кампания - одна из самых грязных за всю историю страны. Правящий режим неоднократно обвиняли в агрессивном использовании административного ресурса, травле оппозиции, многочисленных нарушениях, которые прошли при попустительстве ЦИК. В частности, избирательно ограничивается возможность проголосовать гражданам страны за рубежом.