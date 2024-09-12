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В Молдове день тишины перед выборами и референдумом
В Молдове сегодня день тишины. 20 октября там состоятся выборы президента. Параллельно пройдет референдум о вступлении республики в Евросоюз. За высший пост борются 11 кандидатов, включая нынешнюю главу республики Майю Санду, которая настроена резко проевропейски. Санду надеется переписать Конституцию и внести туда тезис о необратимости европейского курса. Однако ее политические противники и большая часть депутатов считают важным бороться за возможность принимать решения самим, без чьей-то указки.
В республике говорят, что нынешняя политическая кампания - одна из самых грязных за всю историю страны. Правящий режим неоднократно обвиняли в агрессивном использовании административного ресурса, травле оппозиции, многочисленных нарушениях, которые прошли при попустительстве ЦИК. В частности, избирательно ограничивается возможность проголосовать гражданам страны за рубежом.
Для сравнения: в Италии, где зарегистрированы 2 тыс. молдаван, открывают 60 избирательных участков. Похожая ситуация и в других странах ЕС. При этом в России 300 тыс. человек с молдавскими паспортами и всего 2 участка. В Беларуси 1. Представители молдавской диаспоры призывают ехать голосовать в Республику Беларусь, чтобы получить правильный результат.
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