В Молдове оказалась под запретом комедия "Иван Васильевич меняет профессию"

В Молдове запретили трансляцию знаменитой советской комедии "Иван Васильевич меняет профессию". В СМИ сообщают, что содержание картины нарушает Кодекс об аудиовизуальных услугах страны.

Оказывается, что лента наполнена "милитаристским содержанием", что делает ее показ разрушительным для сознания простого молдаванина. Кишиневские чиновники ситуацию пока не комментировали, однако практически каждый гражданин страны видел картину неоднократно, поэтому от травмирующего "милитаристского влияния" старой советской комедии молдаван уже не спасти.