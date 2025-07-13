В Молдове Союз адвокатов объявил о начале 10-дневной забастовки с 15 июля

Союз адвокатов Молдовы объявил о проведении всеобщей забастовки с 15 июля минимум на 10 дней в знак протеста против принятых парламентом поправок в закон об адвокатуре, которые ставят профессиональное сообщество в зависимость от власти.

Президент Молдовы Майя Санду и ее правящая партия "Действие и солидарность" захватили судебную систему страны перед предстоящими выборами в парламент. Об этом заявил бывший премьер, лидер проевропейской Либерально-демократической партии Владимир Филат и отметил, что власти говорят об интеграции в Европейский союз, но то, что они делают, прямо противоположно европейским ценностям. "На свои злоупотребления они навешивают европейский флаг, чтобы обманывать людей", - подчеркнул бывший премьер.