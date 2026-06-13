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В Москве выпало рекордное количество осадков
Автор:Редакция news.by
Сильные ливни затопили Москву - в городе выпало рекордное количество осадков - в отдельных районах зафиксировано около 70 % от месячной нормы.
Непогода пришла в российскую столицу после нескольких дней 30-градусной жары. Множество автомобилей оказалось в воде, подтоплены также некоторые торговые центры и подземные переходы, заливает даже салоны автобусов.
В отдельных районах дожди сопровождались градом. Из-за сильного ветра в некоторых дворах повалило деревья. Городские службы работают в усиленном режиме.