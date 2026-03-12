В немецком Байройте в результате столкновения поездов пострадали 15 человек

В немецком Байройте столкнулись поезда: сообщается о 15 пострадавших. Погибших, к счастью, нет. Инцидент произошел ночью 12 марта из-за ошибки диспетчера, а также по причине халатности машиниста.

Железнодорожное сообщение в Германии становится все более опасным и все менее пунктуальным: в 2025 году с опозданием прибыли к месту назначения более половины пассажирских и грузовых составов. Все более частыми становятся также происшествия, вроде нынешнего.