3.63 BYN
3.10 BYN
3.62 BYN
В Непале более 70 человек погибли во время массовых беспорядков
В Непале свыше 70 человек погибли во время массовых беспорядков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные местных властей.
Озвучено, что погибли 72 человека. Еще 191 пострадал и получает медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения в разных регионах Непала.
Отмечается, что люди погибли во время протестов 8 сентября, а также в результате последующих поджогов и беспорядков 9 сентября.
В Непале заявили, что временное правительство, формирующееся после отставки премьер-министра Шармы Оли на фоне массовых протестов, не останется у власти дольше шести месяцев. Официально вступила в должность временно исполняющий обязанности премьер-министра страны экс-председатель Верховного суда Сушила Карки. Ожидается, что в ближайшее время она объявит состав своего кабинета министров. Местные СМИ сообщают, что в него войдет около 15 человек. Предварительно, новые парламентские выборы состоятся в Непале в начале марта 2026 года.