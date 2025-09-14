В Непале более 70 человек погибли во время массовых беспорядков

Фото Getty Images news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea5e15b4-cce1-4ce8-b05e-5b062d1e4a31/conversions/ad8a7ea5-bca6-4b7f-b91e-134abb878377-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea5e15b4-cce1-4ce8-b05e-5b062d1e4a31/conversions/ad8a7ea5-bca6-4b7f-b91e-134abb878377-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea5e15b4-cce1-4ce8-b05e-5b062d1e4a31/conversions/ad8a7ea5-bca6-4b7f-b91e-134abb878377-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea5e15b4-cce1-4ce8-b05e-5b062d1e4a31/conversions/ad8a7ea5-bca6-4b7f-b91e-134abb878377-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото Getty Images

В Непале свыше 70 человек погибли во время массовых беспорядков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные местных властей.

Озвучено, что погибли 72 человека. Еще 191 пострадал и получает медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения в разных регионах Непала.

Отмечается, что люди погибли во время протестов 8 сентября, а также в результате последующих поджогов и беспорядков 9 сентября.