3.70 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
В Нью-Йорке два человека погибли в результате наводнений
Автор:Редакция news.by
Рекордное наводнение в Нью-Йорке. За день в городе выпало рекордное с 1917 года количество осадков. Сильные дожди привели к затоплению подвалов и метро. Полиция подтвердила смерть двух человек.
В первом случае тело погибшего мужчины было найдено без признаков жизни в одном из заполненных водой подвалов. Второй человек был обнаружен в затопленной котельной. На местах происшествий работают спецслужбы.