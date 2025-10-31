Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Нью-Йорке два человека погибли в результате наводнений

Рекордное наводнение в Нью-Йорке. За день в городе выпало рекордное с 1917 года количество осадков. Сильные дожди привели к затоплению подвалов и метро. Полиция подтвердила смерть двух человек.



В первом случае тело погибшего мужчины было найдено без признаков жизни в одном из заполненных водой подвалов. Второй человек был обнаружен в затопленной котельной. На местах происшествий работают спецслужбы.

Разделы:

В миреСША

Теги:

наводнениеНью-Йорк