В Нью-Йорке открывается неделя высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН
23 сентября в Нью-Йорке откроется 4-я пленарная встреча юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Организация была создана ровно 80 лет назад в качестве инструмента установления всеобщего мира и согласования интересов всех стран.
В штаб-квартиру организации съезжаются политики, приглашенные на высокий форум. Всего в сессии принимают участие 150 глав государств и правительств, а также министры иностранных дел.
Беларусь будет представлять глава внешнеполитического ведомства Максим Рыженков, его выступление запланировано на 27 сентября. Ожидается, что на сессии Генассамблеи, которая завершится в воскресенье, выступят представители 193 государств.
Главными темами обсуждения будет признание Палестины, украинский конфликт, а также глобальные климатические проблемы. Коснутся и вопроса о реформе ООН. В текущем году бюджет организации будет урезан на полмиллиарда долларов, что потребует сокращения персонала на 15 %.