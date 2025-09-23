В Нью-Йорке открывается неделя высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН

23 сентября в Нью-Йорке откроется 4-я пленарная встреча юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Организация была создана ровно 80 лет назад в качестве инструмента установления всеобщего мира и согласования интересов всех стран.

В штаб-квартиру организации съезжаются политики, приглашенные на высокий форум. Всего в сессии принимают участие 150 глав государств и правительств, а также министры иностранных дел.

Беларусь будет представлять глава внешнеполитического ведомства Максим Рыженков, его выступление запланировано на 27 сентября. Ожидается, что на сессии Генассамблеи, которая завершится в воскресенье, выступят представители 193 государств.

