В ООН осудили атаки Украины по РФ

Организация Объединенных Наций (ООН) осудила атаки Украины по территории России и выразила обеспокоенность их последствиями для мирного населения, заявил помощник Генерального секретаря ООН Мирослав Енча. Об этом пишет РИА Новости.

"Усиливающееся влияние конфликта на гражданское население России вызывает обеспокоенность. Мы еще раз обозначаем, что все подобные атаки являются нарушением международного права", - подчеркнул Енча на заседании Совета Безопасности, трансляция которого шла на youtube-канале организации. Он призвал немедленно прекратить подобные действия.