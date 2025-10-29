В Пабраде стартовали учения НАТО

В Литве стартовали учения НАТО Strong Griffin-25, сообщают СМИ. Маневры будут отрабатывать на том же полигоне Пабраде, где весной утонул американский танк с экипажем.

В учениях участвуют около 2 тыс. военнослужащих и более 250 единиц техники из Литвы, Польши и США.