В Пабраде стартовали учения НАТО
Автор:Редакция news.by
В Литве стартовали учения НАТО Strong Griffin-25, сообщают СМИ. Маневры будут отрабатывать на том же полигоне Пабраде, где весной утонул американский танк с экипажем.
В учениях участвуют около 2 тыс. военнослужащих и более 250 единиц техники из Литвы, Польши и США.
Главная цель, как заявляется, - отработка оборонительных действий и контрударов в составе многонациональной коалиции НАТО. Польша направила 100 солдат и 30 машин из 15-й механизированной бригады.