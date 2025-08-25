3.69 BYN
В Пакистане из-за мощных наводнений за последние полтора месяца погибли 785 человек
Автор:Редакция news.by
Пакистан страдает от рекордных муссонов, местные реки вышли из берегов, растет число жертв. Из-за мощных наводнений за последние полтора месяца в стране погибли уже 785 человек.
Наиболее опасная ситуация в провинции Пенджаб. Там ввели "красный" - максимальный - уровень метеоопасности. Повреждено свыше 4 тыс. домов, нанесен ущерб сельскому хозяйству. Только за последние сутки эвакуировали 19 тыс. человек.
Сезон муссонов начался в Пакистане в конце июня, но пик непогоды, по словам синоптиков, ожидается 10 сентября.