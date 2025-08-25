В Пакистане из-за мощных наводнений за последние полтора месяца погибли 785 человек

Пакистан страдает от рекордных муссонов, местные реки вышли из берегов, растет число жертв. Из-за мощных наводнений за последние полтора месяца в стране погибли уже 785 человек.

Наиболее опасная ситуация в провинции Пенджаб. Там ввели "красный" - максимальный - уровень метеоопасности. Повреждено свыше 4 тыс. домов, нанесен ущерб сельскому хозяйству. Только за последние сутки эвакуировали 19 тыс. человек.