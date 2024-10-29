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В Пакистане произошел взрыв на вокзале - более 20 человек погибли

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По меньшей мере 21 человек погиб, еще 30 пострадали в результате взрыва рядом с железнодорожным вокзалом в городе Кветте, расположенном в провинции Белуджистан в Пакистане, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Взрыв случился рядом с железнодорожным вокзалом в городе Кветте, расположенном в провинции Белуджистан. Это произошло в кассе вокзала непосредственно перед прибытием поезда. В городе введено чрезвычайное положение. Полиция ведет расследование случившегося.

Число погибших может увеличиться, заявили чиновники телеканалу. Пострадавшие доставлены в больницу города.

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