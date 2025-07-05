Впервые за 100 лет в Париже разрешили купаться в Сене

Впервые с 1923 года парижанам и гостям города разрешили купаться в Сене, сообщает ТАСС.

По словам парижского мэра Анн Идальго, была проделана большая работа, чтобы сделать реку приятной для плавания.

Reuters также сообщает, что Сена стала доступной для общественного купания после масштабной операции по очистке, проведенной перед Летними Олимпийскими играми в Париже в 2024 году. Местные власти рассказали, что три площадки вдоль речных берегов смогут принимать более 1 тыс. купающихся ежедневно вплоть до 31 августа.