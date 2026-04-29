В парламент Румынии внесено предложение о вотуме недоверия правительству Боложана

В парламент Румынии внесли предложение о вотуме недоверия правительству Боложана. Голосование по данному вопросу ожидается 5 мая - собрана 251 подпись депутатов. При этом, чтобы вынести вотум недоверия при голосовании, потребуется не менее 233 голосов.

Политический кризис в Румынии начался после того, как Социал-демократическая партия приняла решение отказать в поддержке премьеру и отозвать своих министров из кабмина, поскольку не согласна с рядом принятых правительством мер жесткой экономии и считает, что в правящей коалиции отсутствует реальный диалог между партнерами.