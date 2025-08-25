3.70 BYN
2.97 BYN
3.47 BYN
В Пекине проходят репетиции парада в честь 80-летия окончания Второй мировой войны
Автор:Редакция news.by
В Пекине полным ходом идет подготовка парада в честь 80 годовщины окончания Второй мировой войны.
Накануне воздушные маневры отработали расчеты ВВС Китая. Над очевидцами репетиции пролетели вертолеты, которые выстроились в символичную дату. Самолеты отработали дымовой следовой пролет.
Само памятное мероприятие состоится 3 сентября и продлится более часа. Участие примут 45 военных расчетов.
На параде будут присутствовать лидеры других стран. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин пригласил посетить важное для страны мероприятие президентов Беларуси и России.