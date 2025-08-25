В Пекине проходят репетиции парада в честь 80-летия окончания Второй мировой войны

В Пекине полным ходом идет подготовка парада в честь 80 годовщины окончания Второй мировой войны.

Накануне воздушные маневры отработали расчеты ВВС Китая. Над очевидцами репетиции пролетели вертолеты, которые выстроились в символичную дату. Самолеты отработали дымовой следовой пролет.

Само памятное мероприятие состоится 3 сентября и продлится более часа. Участие примут 45 военных расчетов.