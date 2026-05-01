В Пентагоне прокомментировали военные полномочия Трампа
60-дневный срок на проведение военной операции против Ирана без согласия конгресса приостановлен из-за режима прекращения огня, заявили в Пентагоне.
Согласно закону 1973 года, президент США имеет право использовать Вооруженные силы за рубежом без разрешения конгресса только 60 дней. Поэтому военные полномочия Трампа должны были истечь 1 мая. Однако, по словам Хегсета, из-за перемирия отсчет этого периода приостановлен либо полностью прекращен.
Говоря о перспективах операции, Хегсет заявил, что в Белом доме будет приниматься решение о необходимости обращения к конгрессу. И допустил, что власти США могут обратиться за дополнительным финансированием для продолжения военных действий против Ирана.
По данным министра, стоимость войны на данный момент составляет 25 млрд долларов. Как сообщает CBS News, реальная цифра в 2 раза больше.