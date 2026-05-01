В Пентагоне прокомментировали военные полномочия Трампа

60-дневный срок на проведение военной операции против Ирана без согласия конгресса приостановлен из-за режима прекращения огня, заявили в Пентагоне.

Согласно закону 1973 года, президент США имеет право использовать Вооруженные силы за рубежом без разрешения конгресса только 60 дней. Поэтому военные полномочия Трампа должны были истечь 1 мая. Однако, по словам Хегсета, из-за перемирия отсчет этого периода приостановлен либо полностью прекращен.

Говоря о перспективах операции, Хегсет заявил, что в Белом доме будет приниматься решение о необходимости обращения к конгрессу. И допустил, что власти США могут обратиться за дополнительным финансированием для продолжения военных действий против Ирана.